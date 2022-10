10 ôtô bán chạy nhất tháng 9 - Hyundai bùng nổ, Toyota trở lại

3. Mitsubishi Xpander - 2.416 xe: Xếp ngay sau Toyota Veloz là Mitsubishi Xpander. Doanh số tháng 9 của mẫu xe này đạt 2.416 xe, giảm 426 xe so với tháng 8. Sự suy giảm này đã khiến Xpander từ vị trí dẫn đầu thị trường trong tháng trước rơi xuống vị trí thứ 3, đồng thời đánh mất "ngôi vua" phân khúc MPV giá rẻ vào tay đối thủ trực tiếp Toyota Veloz. Ở bản nâng cấp, Mitsubishi Xpander có 3 phiên bản là AT, AT Premium và Cross, giá bán 555-688 triệu đồng.