10 ôtô bán chạy nhất tháng 8: Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu

1. Mitsubishi Xpander - 2.842 xe: Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số tháng 8 đạt 2.842 xe, tăng 71 xe so với tháng liền trước. Dù chịu nhiều sự cạnh tranh hơn kể từ khi bộ đôi Toyota Veloz và Avanza xuất hiện, Mitsubishi Xpander vẫn cho thấy phong độ bán hàng ổn định và duy trì vị thế dẫn đầu trong nhóm MPV giá rẻ. Ở bản nâng cấp, Mitsubishi Xpander có 3 phiên bản là AT, AT Premium và Cross, giá bán 555-688 triệu đồng.