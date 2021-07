10 ôtô bán chạy nhất tháng 6/2021: VinFast Fadil tiếp tục dẫn đầu

4. Kia Cerato - 1.325 xe: Với doanh số tháng 6 đạt 1.325 xe, tăng 450 xe so với tháng liền trước, Kia Cerato đứng ở vị trí thứ 4. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất mà mẫu sedan hạng C đạt được trong nửa đầu năm 2021. Thiết kế đẹp mắt, trang bị đa dạng và giá bán mềm là lợi thế giúp Cerato duy trì được vị thế dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng C. Mẫu xe này được trang bị động cơ 1.6L hoặc 2.0L, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, giá bán 559-675 triệu đồng.