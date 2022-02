10 ôtô bán chạy nhất tháng 1/2022: Hyundai Accent vươn lên dẫn đầu

9. Mazda CX-5 - 1.216 xe: Xếp sau Hyundai Tucson là đối thủ trực tiếp Mazda CX-5. Mẫu CUV hạng C có doanh số 1.216 xe trong tháng 1, giảm 984 xe so với tháng liền trước. Do đó, thứ hạng của Mazda CX-5 cũng rơi 4 bậc trong top 10. Mẫu xe này được trang bị động cơ 2.0L hoặc 2.5L, giá bán 839 triệu - 1,059 tỷ đồng .