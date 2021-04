10 ôtô bán chậm nhất tháng 3

4. Isuzu mu-X: 12 xe Dù doanh số giảm 3 xe so với tháng trước, Isuzu mu-X lại cải thiện 4 bậc trên bảng xếp hạng. Có mức giá dễ tiếp cận so với các mẫu xe cùng phân khúc nhưng mu-X vẫn chưa thu hút được sự chú ý của người dùng Việt Nam do vấn đề thương hiệu. Động cơ: 1.9L

Hộp số: Sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp

Giá bán: 779-999 triệu đồng