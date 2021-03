10 ôtô bán chậm nhất tháng 2

4. Toyota Avanza: 2 xe Mẫu MPV giá rẻ này có doanh số giảm 17 xe so với tháng trước. So với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga, Toyota Avanza khó có thể cạnh tranh do thiết kế trung tính, trang bị chỉ dừng lại ở mức tiêu chuẩn. Động cơ: 1.3L hoặc 1.5L

Hộp số: Sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp

Giá bán: 544-612 triệu đồng