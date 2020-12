10 nhân vật tỏa sáng rực rỡ trong các phần hậu truyện

Luke Skywalker (Mark Hamill) trong Return of the Jedi (1983): Luke Skywalker từng không ít lần bị người hâm mộ thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao chỉ trích là chỉ biết than vãn, luôn bám lấy em gái và thiếu nhận thức về trách nhiệm bản thân. Nhưng tới Return of the Jedi, nhân vật đã trở nên hoàn thiện, đồng thời tạo tiền đề cho bước ngoặt táo bạo ở The Last Jedi (2017) sau này. Những bài học trong hai phần đầu của loạt phim gốc đã giúp tạo nên một Luke Skywalker bình tĩnh, độc lập và đủ khả năng đánh bại Darth Vader một cách thuyết phục.