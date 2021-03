10 nhân vật sống động được tạo ra bằng kỹ xảo điện ảnh

Cesar trong bộ ba Planet of the Apes (2011-2017): Bản phim làm lại Rise of the Planet of the Apes năm 2011 đã trở thành hiện tượng toàn cầu, giúp hồi sinh thương hiệu điện ảnh Hành tinh khỉ ăn khách một thời. Thành công có sự đóng góp không nhỏ của khỉ Cesar do Andy Serkis thể hiện. Nam diễn viên đã tái hiện trên màn ảnh một thủ lĩnh khỉ với tâm lý và cảm xúc phức tạp không thua kém con người. Ảnh: Fox.