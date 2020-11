10 nhân vật nữ được yêu thích nhất trên màn ảnh Hàn 2020

Go Moon Young - It’s Okay to not be Okay (Điên thì có sao): Đứng đầu trong danh sách 10 nhân vật nữ được yêu thích nhất 2020 do độc giả Kpopmap bình chọn là nữ nhà văn Go Moon Young của phim Điên thì có sao, do Seo Ye Ji đảm nhận. “Go Moon Young nói và làm mọi điều mình muốn. Bên ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng sâu trong nội tâm, cô ấy phải chiến đấu với những tổn thương khó chữa lành”, đó là nhận xét của Kpopmap về nhân vật nữ nhà văn.