10 nhân vật nhỏ tuổi gây ám ảnh cho người xem

Isaac trong Children of the Corn (1984): Trong thế giới của Stephen King, trẻ em không chỉ bị ma quỷ ám, mà chúng còn có thể tàn nhẫn như người lớn. Ở Children of the Corn, lũ trẻ thậm chí lập hội để đoạt mạng người trưởng thành. Đứng đầu giáo phái là Isaac - cậu bé 12 tuổi với sự cuồng tín đến máu lạnh đã dẫn dắt đám “tín đồ” phục kích và ra tay để phục vụ “bề trên”. Do John Franklin khi đó đã 25 tuổi thể hiện, Isaac gây ám ảnh bởi vẻ ngoài tà ác, đôi mắt xanh lạnh lẽo và phong cách ăn mặc đĩnh đạc, cũng như bi kịch cậu ta gieo rắc giữa cánh đồng ngô bạt ngàn.