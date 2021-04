10 nhân vật được hồi sinh gượng ép trên màn bạc

Palpatine trong Star Wars: Palpatine từng bị Darth Vader triệt hạ trong Return of the Jedi (1983). Nhưng bằng cách nào đó, lão đã hồi sinh và trở thành trùm cuối của The Rise of Skywalker (2019). Màn tái xuất khiến chiến công của Luke Skywalker không còn trọn vẹn, bởi anh chưa thể tiêu diệt tận gốc mối đe dọa nguy hiểm nhất dải ngân hà. Ảnh: Lucasfilm.