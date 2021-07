10 nhân vật ấn tượng trên màn ảnh nửa đầu 2021

Raya trong Raya & The Last Dragon: Raya để lại dấu ấn không chỉ bởi nàng là công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên của Disney. Trong suốt cuộc hành trình cùng rồng thần Sisu (Awkwafina), mặc cảm tội lỗi khiến Raya từ chối đặt niềm tin vào những người xung quanh. Nhưng cũng chính nàng, được cảm hóa bằng sự hy sinh của đồng đội, đã mở lòng một lần nữa để trao đi niềm tin và nhận về hy vọng. Raya & The Last Dragon chính là câu chuyện nhắc nhở người ta hãy học hỏi từ thất bại, tha thứ cho người khác và cũng là tha thứ cho chính mình. Ảnh: Disney.