10 nhà hàng tuyệt nhất thế giới năm 2022

1. Nhà hàng The Old Stamp House, Cumbria, Anh: Nhà hàng đạt sao Michelin ở Lake District này đứng đầu Vương quốc Anh và thế giới trong 2 năm liên tiếp. Với bếp trưởng Ryan Blackburn, The Old Stamp House đem đến cho thực khách những món ăn thể hiện di sản văn hóa và ẩm thực độc đáo của vùng Cumbria. Ảnh: Visitlakedistrict.