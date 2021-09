10 người vi phạm Chỉ thị 16 bị đề nghị phạt 150 triệu

Ngoài hành vi đánh bạc, mỗi người bị đề nghị xử phạt 15 triệu đồng vì tụ tập đông người trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngày 1/9, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, củng cố hồ sơ xử lý 10 người ở địa phương về hành vi Đánh bạc và đề nghị xử phạt tổng số tiền 150 triệu đồng về hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Theo cơ quan công an, trưa 31/8, họ nhận được tin báo một nhóm người tụ tập tại khu đất trống ở xã Long Điền B, tham gia đá gà ăn tiền. Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Long Điền B đến kiểm tra.

Nhóm người tụ tập đánh bạc bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: Nghiêm Túc.

Thấy cảnh sát, nhóm người đang tụ tập tháo chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 10 người liên quan, tạm giữ các tang vật sử dụng để đánh bạc.

Khi được đưa về trụ sở cảnh sát, họ thừa nhận hành vi tụ tập đánh bạc và vi phạm quy định giãn cách xã hội trong thời gian địa phương thực hiện Chỉ thị 16.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 đến ngày 31/8, tỉnh An Giang, ghi nhận 2.066 ca nhiễm nCoV, trong đó 78 ca nhập cảnh. Địa phương này đã chữa khỏi bệnh cho 824 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 16.

Từ ngày 19/7 đến nay, tỉnh An Giang đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Riêng các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và thị xã Tân Châu, từ ngày 26/8 đến nay, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.