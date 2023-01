10 người nước ngoài có mặt trên chuyến bay ‘tử thần’ ở Nepal

Trong số 72 người có mặt trên chiếc máy bay bị rơi ở Nepal, có 10 công dân nước ngoài, bao gồm Australia, Pháp, Ireland và Ấn Độ,...

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Nepal, ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức sân bay, hành khách nước ngoài trên máy bay gồm một người Australia, một người Pháp, một người Argentina, 4 người Nga, 5 người Ấn Độ, 2 người Hàn Quốc và một người Ireland, Reuters đưa tin.

Sudarshan Bartaula, phát ngôn viên của Yeti Airlines cho biết có tổng cộng 72 người trên máy bay, gồm 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Cho đến hiện tại, ít nhất 44 người được xác nhận đã thiệt mạng, sau khi chiếc máy bay ATR 72 hai động cơ do hãng Yeti Airlines khai thác bị rơi ở phía Tây Pokhara khi đang trên bay đường từ Kathmandu, thủ đô Nepal.

Số người chết được dự báo có thể tăng.

“Chúng tôi đang tiếp tục hoạt động cứu hộ. Hiện tại, chúng tôi chưa biết liệu có người sống sót hay không”, ông Bartaula nói.

Một video cho thấy cảnh khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn, trong lúc nhân viên cứu hộ và người dân tập trung xung quanh đống đổ nát của chiếc máy bay.

Sau khi tin tức về vụ tai nạn được đưa ra, Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vụ việc, theo Guardian.

Ngành hàng không của Nepal trong nhiều năm đã trở thành một mối lo ngại vì thiếu an toàn do không được đào tạo và bảo trì đầy đủ. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả hãng hàng không của Nepal vào không phận của họ vì lo ngại về an toàn.

Quốc gia nằm trên dãy Himalaya này cũng có một số đường băng xa xôi và phức tạp nhất thế giới, với những đỉnh núi cao và vực sâu gây thách thức ngay cả đối với những phi công lão luyện.

Các nhà khai thác máy bay cho biết Nepal thiếu cơ sở hạ tầng để dự báo thời tiết chính xác, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, nơi từng xảy ra các vụ tai nạn chết người trong quá khứ.

Hồi tháng 5/2022, tất cả 22 người trên máy bay của hãng Nepal Tara Air đã thiệt mạng vì bị rơi sau khi mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu, không lâu sau khi chiếc máy bay cất cánh từ Pokhara.

Vào tháng 3/2018, một máy bay của US-Bangla Airlines rơi gần sân bay quốc tế Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng.

Máy bay rơi ở Nepal bốc cháy ngùn ngụt Video của NewsNationtv cho thấy khói bốc ngùn ngụt tại hiện trường vụ máy bay rơi khi đang chở 72 người ở phía Tây Pokhara, Nepal vào ngày 15/1.