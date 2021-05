10 người mẫu ngoại cỡ được nhiều nhà mốt săn đón

Năm 14 tuổi, Crystal Renn ra mắt với vai trò người mẫu "straight-size" (size chuẩn). Sau đó, cô tái gia nhập làng mốt, trở thành người mẫu ngoại cỡ (plus size) đi kèm thành công tăng vọt. Renn từng được đánh giá là người mẫu ngoại cỡ nổi tiếng, có thù lao cao nhất. Cô đi catwalk ở show Zac Posen, Jean Paul Gaultier và đặc biệt là Chanel. Tại show resort 2011, Crystal Renn trở thành người mẫu ngoại cỡ đầu tiên góp mặt trên đường băng của nhà mốt Pháp. Bên cạnh đó, cô còn đóng quảng cáo cho Philipp Plein, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Barneys New York, Saks Fifth Avenue… Ảnh: Glamour.