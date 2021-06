10 người đẹp Ấn Độ được khao khát nhất năm qua

Adline Castelino: Á hậu 3 Miss Universe 2020 xếp thứ 2 trong danh sách của The Times of India. Người đẹp 23 tuổi đang là sinh viên, người mẫu tự do. Cô đăng quang cuộc thi LIVA Miss Diva Universe 2020 và được trao quyền đại diện quốc gia tham dự đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Ngay từ đầu cuộc thi, Adline Castelino đã được xem là một trong những thí sinh đẹp nhất Miss Universe 2020. Cô được chú ý vì nhiều lần lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBT+, chống lại vấn nạn bất bình đẳng trong xã hội, chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV...