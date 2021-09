10 người chơi ma túy trong quán karaoke ở Hà Nội

Kiểm tra phòng VIP4, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) phát hiện 10 người đang tụ tập hát hò. Trong đó, 7 người dương tính với ma túy.

Ngày 7/9, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để xử lý 7 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang xem xét xử phạt 10 người về lỗi tụ tập đông người.

Cảnh sát bắt quả tang 10 người tụ tập hát hò. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cơ quan công an, sáng 6/9, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thạch Thất kiểm tra hành chính quán karaoke HD2 do Đ.V.D. (29 tuổi) làm chủ.

Tại phòng VIP4, cảnh sát bắt quả tang 10 người (5 nam, 5 nữ) đang tụ tập hát hò, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Ở hiện trường, công an thu giữ một đĩa sứ có dính chất bội màu trắng, xác định là ketamine. Xét nghiệm nhanh cho thấy 7/10 người dương tính với chất ma túy.

Ngoài nhóm 10 người, chủ cơ sở karaoke cũng bị củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.