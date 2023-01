10 người chết sau vụ nổ ở Kabul ngày đầu năm

"Sáng hôm nay, một vụ nổ xảy ra bên ngoài sân bay quân sự Kabul, khiến một số công dân của chúng tôi thiệt mạng và bị thương", Abdul Nafi Takor - người phát ngôn cơ quan nội vụ của Taliban - nói với Reuters hôm 1/1, cho biết thêm rằng vụ nổ xảy ra gần cổng chính của sân bay.

Ông đồng thời cho hay các cuộc điều tra đang diễn ra.

Hiện vẫn chưa có ai hay tổ chức nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, cũng như chưa rõ mục đích của vụ tấn công là gì.

Người dân địa phương kể rằng một tiếng nổ lớn vang lên trước 8h sáng tại khu vực quân sự của sân bay, vốn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Họ cho biết khu vực này đã bị lực lượng an ninh phong tỏa và tất cả con đường đã bị chặn.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra 3 ngày sau khi 4 người bị thương trong một vụ nổ làm rung chuyển thành phố Taluqan, thủ phủ của tỉnh Takhar ở phía Bắc Afghanistan hôm 28/12/2022.

Chính quyền Taliban đang phải đối mặt với cuộc nổi dậy do nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành. Nhóm này trong những tuần gần đây đã nhắm mục tiêu vào một số cơ sở ở Kabul, bao gồm Đại sứ quán Pakistan.

