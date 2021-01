10 ngôi sao nhạc rock tốt nghiệp đại học danh tiếng

Ngoài việc viết 22 bài hát cho nhóm Queen, Brian May còn là một nhà vật lý thiên văn. Năm 1970, nhóm Queen ra đời khi May đang chuẩn bị hoàn thành chương trình tiến sĩ tại ĐH Hoàng gia London danh tiếng. Sau hàng chục năm bỏ dở việc học để theo đuổi nhạc Rock, năm 2007, ông quay lại trường, hoàn thành luận án và nhận bằng tiến sĩ. Dù dành phần lớn cuộc đời cho những chuyến lưu diễn toàn cầu, năm 2015, Brian May bắt đầu làm việc với nhóm New Horizons của NASA trong nhiệm vụ thám hiểm sao Diêm Vương. Ảnh: Getty Images.