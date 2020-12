10 ngôi sao 'ngậm thìa vàng' của showbiz

Cha In Pyo: Tài tử phim Ông trùm Cha In Pyo đứng thứ 5 trong danh sách ngôi sao "ngậm thìa vàng" của showbiz Hàn Quốc. Cha tài tử 53 tuổi là Cha Soo Woong - người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Woosung Shipping. Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải. Anh trai nam diễn viên tên là Cha In Hyuk, từng giữ cương vị giám đốc điều hành tập đoàn SK Telecom - doanh nghiệp được mệnh danh "gã khổng lồ" trong lĩnh vực viễn thông tại xứ kim chi.