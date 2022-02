10 ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất trong năm

Paul Simon - 200 triệu USD : Tháng 3/2021, danh ca người Mỹ bán hàng trăm bài hát, bao gồm những bản thu âm huyền thoại như Mrs. Robinson, 59th Street Bridge Song, The Sound of Silence... cho Sony Music với số tiền hơn 250 triệu USD . Những sản phẩm trên bao gồm tác phẩm solo cũng như ca khúc ông từng hát trong thời gian hoạt động trong nhóm Simon and Garfunkel. Ảnh: NME.