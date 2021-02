10 ngôi sao có nhiều lần bỏ mạng nhất trên màn ảnh

Sean Bean: Trong 115 lần xuất hiện trên màn ảnh, Sean Bean bị giết khoảng 25 lần. Dù tỷ lệ vong thấp hơn đáng kể so với nhiều cái tên trong bảng xếp hạng, tên tuổi nam diễn viên vẫn bị gắn liền với biệt danh “diễn viên luôn chết”. Năm 2001, Sean Bean thủ vai Boromir trong The Lord of the Rings và chết ở cuối phần đầu tiên. Cái chết của Boromir, dù bi hùng, đã góp phần củng cố hình ảnh nam diễn viên luôn chết tức tưởi trên màn ảnh của Bean. Ảnh: New Line Cinema.