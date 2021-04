10 ngôi sao chưa từng lặp lại nhân vật trên màn ảnh

Jessica Chastain: Chastain từng góp mặt ở một số thương hiệu điện ảnh nhiều phần, nhưng lần xuất hiện nào cũng chỉ gói gọn trong một phim. Danh sách phim có thể kể ra gồm Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012), The Huntsman: Winter's War (2016), X-Men: Dark Phoenix (2019), và It: Chapter Two (2019). Bên cạnh đó, các tác phẩm khác, ghi dấu ấn diễn xuất của người đẹp, đều mang cốt truyện đơn lẻ, như Zero Dark Thirty (2012), The Martian (2015) và Interstellar (2014). Ảnh: New Line Cinema.