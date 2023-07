10 ngày tới, Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 39-40 độ C

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Thủ đô Hà Nội nắng nóng, một số khoảng thời gian mưa dông song nền nhiệt vẫn ở ngưỡng cao, có nhiều ngày nhiệt độ cao nhất 39-40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới khu vực Hà Nội và tình hình mưa nắng các khu vực khác trên cả nước.

Theo đó, ngày hôm qua (2/7), ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Phù Yên (Sơn La) và Hòa Bình 38 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 37,7 độ C, Hưng Yên 37,6 độ C…;độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.6 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,2 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Cơ quan khí tượng dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Ngày hôm nay 3/7, khu vực Hà Nội được dự báo có nền nhiệt dao động 28-36 độ C; có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Hà Nội có mưa dông vài ngày, tuy nhiều nền nhiệt vẫn ở mức rất cao. Ngày 5/7, nền nhiệt được dự báo thấp nhất trong đợt nắng nóng này, song nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn 36 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngày 7-8/7 dự báo nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 40 độ C.

Trung tâm khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.