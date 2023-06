10 năm vô tiền khoáng hậu của 7 chàng trai đã thay đổi Kpop vĩnh viễn

Có thể ai hôm nay cũng biết BTS, chí ít là cái tên. Nhưng không phải ai cũng biết trước khi chạm đến những đỉnh cao, trước khi đi vào lịch sử âm nhạc, BTS đã bị ghẻ lạnh như nào.

Một ngày trung tuần tháng 6 tròn 10 năm trước, buổi fan-meeting của BTS diễn ra ở góc nhỏ trong trung tâm thương mại với vỏn vẹn 32 người tham dự. 7 chàng trai - RM, Jin, J-hope, Sugar, Jimin, V, Jungkook - khi đó không có những đồ hiệu đắt đỏ của Louis Vuitton, Celine, YSL hay Bottega Veneta - đã xuất hiện trong diện mạo đúng kiểu "nghệ sĩ trẻ, con nhà nghèo".

Người ta không đánh giá cao một nhóm nhạc mới có tên BTS vì xuất thân từ một công ty giải trí nhỏ, chưa có tên tuổi cũng như tài chính vững chắc, thậm chí còn đang rơi vào khủng hoảng nợ nần. Cũng chẳng ai nghĩ BTS sẽ làm nên chuyện vì thị trường khi đó là cuộc cạnh tranh mạnh mẽ của những nhóm nhạc gen 3 mới xuất hiện như EXO hay B.A.P, đồng thời các nhóm gen 2 như BIGBANG hay Shinee vẫn đang ngự trị trên đỉnh cao, không dễ đánh bật.

Cái tên BTS do đó trở nên mờ nhạt nhưng được bù lại bằng năng lượng của tuổi trẻ, sự nỗ lực, nhẫn nhịn và cả những mộng ước trong sáng, không xa vời. "Em út" Jungkook khi đó chỉ mong có đủ tiền để gửi về cho bố mẹ, Jimin không bao giờ ngủ quá 4 tiếng mỗi đêm để dành thời gian tập vũ đạo, Sugar nín nhịn và im lặng khi bị cắt sóng, ghẻ lạnh ở show Weekly Idol.

Trong mỗi trạng thái khó khăn nhất, mỗi thành viên đều biết nuôi dưỡng tình yêu nghề kính nghiệp. Có thể là một trong những lý do khiến cứ sau mỗi một album, tên tuổi của BTS lại dần trở nên phổ biến hơn không những ở Hàn Quốc mà còn cả ở quốc tế. Họ từ từ tiến lên những vị trí cao hơn trên các bảng xếp hạng, fandom cũng ngày càng được xây dựng vững chắc, để sau 10 năm, BTS trở thành một định nghĩa mới của Kpop, thậm chí âm nhạc của nhóm còn được ưu ái gọi là BTS-pop - cho thấy tầm ảnh hưởng và tính độc bản rất lớn. Nhiều người hôm nay có thể không biết nhiều về Kpop nhưng âm nhạc của BTS đã chạm đến họ, và với họ, BTS chính là Kpop, Kpop chính là BTS.

BTS hướng đến âm nhạc có thông điệp ngay từ những ngày đầu. Ảnh: BTS fanpage.

Âm nhạc có thông điệp xã hội và tuổi trẻ

Một trong những điểm thu hút khán giả của BTS trong những ngày đầu tiên ra mắt khán giả đó là concept về tuổi trẻ. Khi người ta đang đóng đinh tuổi trẻ với sự hời hợt và Kpop là "âm nhạc thời trang". 7 chàng trai của BTS đã mang đến một định nghĩa mới. Ở những album đầu tiên, nhóm tập trung khắc họa góc tối trường học, phản ánh việc trẻ em tập trung vào việc học tập quá nhiều mà đánh mất ước mơ, tiêu biểu nhất là No more dream (2013). Hình ảnh bụi bặm, hầm hố cũng gắn bó với nhóm trong giai đoạn này.

Sau khi ra mắt album Dark & Wild (2014), BTS chính thức kết thúc School Trilogy để bước sang trang mới của sự nghiệp với The Most Beautiful Moment in Life - cũng là chuỗi album giúp nhóm bước lên nấc thang mới trên hành trình âm nhạc. Những chàng trai BTS trong giai đoạn này đã bớt nổi loạn, bất bình với xã hội như trong School Trilogy, thay vào đó là khắc họa những vẻ đẹp và nỗi lo lắng của tuổi trẻ. Khán giả có thể thấy được tình yêu của các chàng trai trong I need you, tinh thần mạnh mẽ vượt qua chướng ngại vật bất chấp khó khăn của Run hay khao khát về sự cứu rỗi trong Save Me. Các ca khúc chạm đến cảm xúc sâu kín và khát khao của người trẻ, nhận được sự đồng cảm rất lớn và đưa tên tuổi BTS có chỗ đứng vững chắc ở Kpop.

Điểm kết của concept Hoa dạng niên hoa của BTS nằm ở Wings (2016), cho thấy những cám dỗ và lựa chọn khác nhau trong quá trình trưởng thành. Single Spring Day trích từ bản mở rộng You never walk alone khai thác nỗi buồn và sự mất mát nhưng vẫn ẩn chứa thông điệp chữa lành thông qua khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp đã trở thành một trong những bản hit tiêu biểu nhất của BTS tại thị trường Hàn Quốc khi trụ vững trong bảng xếp hạng Melon nhiều năm liền và vẫn tăng hạng mỗi khi xuân về, góp phần giúp cho BTS chính thức trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc thời điểm đó.

Tạm dừng hành trình trưởng thành, BTS tiếp tục phát triển với concept tiếp theo có tên Love Yourself (2018), bao gồm 3 album đi từ tình yêu đôi lứa, nỗi đau khi không có tình yêu, và sự thức tỉnh nhận ra bản thân đáng trân quý và đáng yêu thương nhường nào. Câu chuyện truyền cảm hứng, chạm tới hàng triệu bạn trẻ trong Love Yourself đã tiếp tục đưa BTS ngày càng nổi tiếng trên thị trường quốc tế, khi Fake Love tiến được vào Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với vị trí thứ 10, trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên làm được điều này.

Jin - ảnh cả của BTS và Jimin - người có những vũ đạo sexy nhất BTS. Ảnh: BTS fanpage.

Sau loạt những album ca ngợi tuổi trẻ và cổ vũ tinh thần, BTS tiến đến chuỗi album Map of the soul (2020) với sự phức tạp hơn trong mặt ca từ khi có sự ảnh hưởng rất lớn của lý thuyết tâm lý học của Carl Jung cùng các khái niệm về mặt nạ, bóng tối hay cái tôi. Tưởng như đó là một sự “phức tạp” rất trái ngược với pop, nhưng điều đó thực chất lại phù hợp với sự trưởng thành của nhóm fan hâm mộ đã theo đuổi BTS từ những ngày đầu tiên. Họ đã đi cùng nhóm từ khi còn là những cô cậu học sinh cho đến khi học đại học và giờ là những người lớn thực thụ. Chính vì thế, chuỗi album Map of the soul được đón nhận hết sức nhiệt tình.

Sự thành công của chuỗi album này liên tục tăng tiến khi lần lượt các single Boy with luv, On thành công rực rỡ tại quê nhà và tiến sâu hơn vào Billboard Hot 100. Tất cả để chuẩn bị cho cú bùng nổ của single Dynamite, chính thức đưa nhóm nhạc lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng danh giá nhất nước Mỹ, tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu đối với một nghệ sĩ Kpop, đặc biệt là mang về đề cử đầu tiên cho Kpop tại giải thưởng Grammy danh giá.

Kể từ sau Dynamite, các single của BTS liên tiếp gặt hái những kỷ lục và đều mang màu sắc tươi sáng và thông điệp chữa lành rất nổi trội. Ở thời điểm hiện tại, các thành viên BTS đang tập trung vào sự nghiệp solo và mỗi người cũng đã và đang thiết lập những kỷ lục mới với màu sắc âm nhạc riêng biệt của mình.

Thay đổi và sáng tạo liên tục

Bước vào mỗi một kỷ nguyên, một concept khác nhau, âm nhạc của BTS lại có sự biến chuyển hết sức ngoạn mục. Vốn là một nhóm có thể mạnh về hiphop khi sở hữu 2 thành viên có tiếng trong giới underground là RM và Suga, âm nhạc thời kỳ đầu của nhóm mang chất bụi bặm, mạnh mẽ rất nổi bật với phân đoạn rap dài cùng màu âm nhạc u tối đậm chất hardcore hiphop.

Khi đến với chuỗi album Hoa dạng niên hoa nói về những bất an của tuổi trẻ, BTS vẫn lựa chọn rap để thể hiện chủ đạo trong mặt lyrics, nhưng có sự kết hợp với điện tử và R&B để làm cho các lớp âm thanh mềm mại hơn. Đến chuỗi album Love Yourself, âm nhạc của nhóm lại tiến gần hơn với pop, cụ thể là electro pop và dance pop. Vẫn là những ca khúc có phần rap dày nhưng lớp âm thanh đã hiện đại hơn, giảm bớt tính bụi bặm, giống như cách BTS đã tự hào thừa nhận nhóm thực sự là Idol - Vốn không phải là một danh xưng tích cực trong giới underground.

Đến với chuỗi Map of the soul, lớp âm thanh của nhóm tiếp tục mềm mại hơn với synthpop. Thậm chí, nhóm còn mời một giọng ca nữ là Halsey góp giọng trong một trong những single chủ lực ở giai đoạn này là Boy with luv để giúp cho bài hát có thêm độ sáng. Đây chính là bước chạy đà cần thiết để nhóm chính thức chuyển mình sang pop với loạt single công phá bảng xếp hạng Dynamite, Butter, Permission to Dance.

Jungkook - em út vàng của BTS và V - "ông hoàng thần thái" của nhóm nhạc. Ảnh: BTS fanpage.

Qua mỗi một concept, âm nhạc của BTS lại có phần “sáng” hơn, các thành viên cũng liên tục đẩy lên hát ở các quãng giọng cao hơn. Vậy nên, nếu như thời gian đầu các rapper của nhóm là RM, Suga, J-hope có phần nổi bật hơn, thì ở giai đoạn sau, giọng hát cao vút của Jimin, Jungkook kết hợp với sự chắc chắn của Jin, V lại chiếm phần lớn sự chú ý.

Dẫu cho có vài khoảnh khắc các thành viên còn gặp tranh cãi về giọng hát, nhưng nhìn chung sự chuyển biến trong âm nhạc của BTS diễn ra âm thầm nhưng đạt hiệu quả rất cao, phù hợp với thị hiếu của nhóm fan hâm mộ lẫn thị trường, đồng thời phô diễn trọn vẹn thế mạnh, cá tính của cả 7 thành viên mà không ai phải làm nền cho ai cả. Có lẽ chính vì thế, sự nghiệp solo của các thành viên BTS cũng là nổi bật nhất trong các nhóm nhạc Kpop, không chỉ đến từ danh tiếng của nhóm mà đến từ chính sức hút của từng thành viên mà khán giả đã được chứng kiến trọn vẹn.

Những mảnh ghép cạnh nhau mà thành hoàn hảo

BTS là khái niệm về sự thành công của một nhóm nhạc dựa trên phương pháp bù trừ, nâng đỡ, cùng giúp nhau tỏa sáng. 7 người là bảy mảnh ghép không thể thay thế, ăn khớp và hài hòa với nhau. Không ai là xuất sắc trọn vẹn, hoàn hảo trọn vẹn nhưng cũng không ai tệ nhất, đáng bị coi là "sự cản trở" của nhóm.

J-hope không có giọng hát và thần thái xuất chúng nhưng là "ông hoàng vũ đạo" của BTS, vắng J-hope là thiếu đi những bước chân uyển chuyển nhất. Trái ngược, Sugar không có lợi thế về nhảy nhưng sở hữu nội tâm cá tính và dẫn đầu nhóm về tài năng sáng tác, sản xuất âm nhạc.

V không đứng số một về hát, không đứng số một về nhảy nhưng là một trong những người kết hợp hài hòa hai kỹ năng này nhất, được coi là "ông hoàng của thần thái" khi mỗi khoảnh khắc cut ra từ video biểu diễn đều không khác sản phẩm từ buổi photoshoot. Tương tự V, Jin là "anh cả" sở hữu gương mặt có tỷ lệ vàng, vẫn được coi là người đẹp trai nhất, có khả năng diễn xuất nhất và giàu biểu cảm nhất nhóm.

RM có vẻ "thua thiệt" hơn, anh thậm chí từng bị phản ứng về vai trò thực sự trong BTS khi cả hát và nhảy đều không nổi bật. Song, RM là main rap (rap chính), cũng là người đầu tiên của BTS, có RM mới có những người còn lại. RM được ví là "hoa dại" của BTS, người vốn có nội tâm "thế giới ngầm" không quen với sức nặng của sự nổi tiếng nhưng lại chính là "tấm khiên" trong mỗi lần BTS xuất ngoại, cũng là người phát âm tốt nhất trong những lần BTS hát tiếng Anh. Jungkook nói "RM là thủ lĩnh và là thủ lĩnh trọn đời của BTS".

"Hoa dại" là RM nhưng người can trường nhất BTS là Jimin. Luôn nghĩ mình yếu nhất nhóm, vào muộn nhất nhóm và dễ bị loại nhất trong quá trình thực tập sinh, Jimin trở thành người "chăm chỉ nhất", "nỗ lực nhất" trong mắt tất cả thành viên còn lại. Thành quả là BTS có một giọng nam cao quyến rũ và những bước nhảy cũng sexy không kém. Jimin là người nhảy sexy nhất, unisex nhất nhóm, được Jungkook ví là "thiên nga đen".

Cuối cùng là Jungkook - người được RM mô tả là... toàn tài nhất, giỏi giang nhất. Jungkook là sự đảm bảo cộng hưởng về giọng hát, vũ đạo, năng lượng lẫn thần thái biểu diễn, là "em út vàng" được cưng chiều nhất, được nhường nhịn nhất, nhưng đã không vì thế mà trở nên kiêu ngạo, ngôi sao. Như các thành viên khác nhận xét, dù cho BTS nổi tiếng đến đâu, được yêu thích đến đâu, khuynh đảo đến đâu Jungkook vẫn mãi mãi như cậu bé cấp hai nông thôn, ngây thơ, trong sáng và theo đuổi giấc mơ bằng tính cách tốt đẹp của mình.

BTS, đứng cạnh nhau mà trở nên hoàn hảo. Ảnh: BTS fanpage.

BTS là những mảnh ghép, đứng cạnh nhau mà trở nên hoàn hảo, đứng cạnh nhau mà tỏa sáng, cùng sáng tác, cùng rèn luyện, cùng biểu diễn, cùng đưa những ca khúc từ thô sơ trở thành những sản phẩm bùng nổ. 7 thành viên đã mang lại doanh thu khổng lồ, góp phần đưa một công ty nhỏ bên bờ khủng hoảng thành một tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc và đóng góp những con số biết nói vào nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc, là ngoại giao bằng văn hóa, đưa Kpop vươn ra toàn cầu.

10 năm ra mắt với vô vàn những kỷ lục, BTS đang đi chậm lại như một cách bắt buộc, không chỉ là chuyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, mà còn là dịp để mỗi người tự khám phá, trưởng thành và khai thác những thứ bản nguyên chưa có dịp phô bày trong guồng quay công nghiệp. Tuy nhiên, những kỷ lục và kỳ tích mà BTS tạo dựng vẫn còn nguyên đó, và 7 chàng trai đã thay đổi vĩnh viễn bộ mặt lẫn vị thế của Kpop trên trường quốc tế mà có lẽ còn rất lâu nữa mới có nhóm nhạc làm được điều tương tự.

Từ buổi fan meeting đầu tiên chỉ có 32 người tham dự, đêm diễn cuối cùng khép lại 10 năm huyền thoại của nhóm nhạc số một thế giới đã quy tụ 55.000 khán giả xem trực tiếp và 50 triệu người xem livestream. Không ai biết trong số hơn 50 triệu người theo dõi kỷ lục đó có ai nằm trong số 32 fan đầu tiên trong buổi gặp gỡ ở góc trung tâm thương mại năm nào. Chỉ biết rằng trong sự chuyển động không ngừng của một thập niên, BTS đã luôn tiến về phía trước và đã chạm đến đỉnh cao âm nhạc "vô tiền khoáng hậu".

Jungkook hôm nay chắc chắn không còn hân hoan trước ống kính máy quay với câu nói "Bố mẹ ơi, con được lên tivi rồi", bởi vì dù ngủ quên trên sóng livestream, 6,7 triệu người vẫn ngồi xem anh. Nam ca sĩ thậm chí còn đang mệt mỏi vì bị fan cuồng quấy rầy, gửi đồ ăn đến nhà. Như một mặt trái phải chịu của sự nổi tiếng.