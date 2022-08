10 năm tù cho kẻ dùng dao thái chuối chém em dâu

TAND tỉnh Bắc Kạn đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tạ Văn Thường (SN 1982, trú tại thôn Bản Lài, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 16/12/2021, chị Nông Thị An (SN 1988, trú cùng thôn và là em dâu của Thường) đang nấu cơm tại bếp của gia đình, thì Tạ Văn Thường đến giật cửa bếp. Chị An đã giữ cửa, nhưng Thường giật mạnh khiến cửa bị bung ra.

Khi chị An quay vào tiếp tục nấu cơm, Thường đi theo rồi dùng tay túm ngực áo đẩy chị vào sát vách bếp, sau đó rút con dao dạng dao thái chuối trên vách bếp chém vào đầu, bàn tay trái của nạn nhân. Hậu quả, chị An bị thương tật 55%.

Bị cáo Tạ Văn Thường bị TAND tỉnh Bắc Kạn xử phạt 10 năm tù về hành vi “Giết người”.

Sau khi chém chị An, Thường cầm dao đi về nhà (nhà của Thường sát cạnh nhà chị An) và ném con dao lên mái bếp, rồi lên giường ngủ.

Quá trình điều tra làm rõ: Do Tạ Văn Thường không có việc làm, thường xuyên uống rượu say rồi sang nhà chị An để lấy đồ ăn, khi không lấy được đồ ăn, thì Thường gây sự, chửi mắng. Do thường xuyên uống rượu say trong thời gian dài (từ khoảng năm 2015 đến nay) dẫn đến Tạ Văn Thường bị bệnh rối loạn do rượu, không làm chủ được bản thân đã dùng dao chém vào đầu, tay của chị Nông Thị An.

Tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm rất lớn cho tính mạng, sức khỏe người khác. Bị cáo dùng dao là hung khí nguy hiểm chém vào vùng trọng yếu của bị hại có thể dẫn đến chết người, hành vi của bị cáo đã hoàn thành, nhưng hậu quả chết người chưa xảy ra.

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do bị bệnh rối loạn thần kinh bởi dùng rượu thường xuyên. Tuy nhiên, bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Tạ Văn Thường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai của bị hại, những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác của Cơ quan điều tra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Thường 10 năm tù.