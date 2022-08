10 năm thay đổi kể từ họp báo đầu tiên của dàn sao 'The Avengers'

Đội trưởng Mỹ - Chris Evans, trong họp báo The Avengers (2012) và họp báo phim mới nhất - The Gray Man (2022) của đạo diễn Athony và Joe Russo. Trong The Avengers, anh thủ vai Captain America, người đội trưởng toàn năng dẫn dắt biệt đội siêu anh hùng. Sở hữu gương mặt cực phẩm và cơ thể hoàn hảo, thế nhưng diễn xuất của Chris vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới phê bình điện ảnh.