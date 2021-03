10 năm ở Syria

Từ một năm nay, do thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, chiến sự đã tạm lắng. Syria bị phân chia thành nhiều vùng do các phe khác nhau kiểm soát, có sự hậu thuẫn của các bên nước ngoài. Ông Assad kiểm soát khoảng dưới 2/3 diện tích Syria, nhưng xét về biên giới thì ông chỉ kiểm soát 15%. Trong bức ảnh ngày 29/2/2020, một đám tang được tổ chức cho các lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ở khu vực Idlib của Syria. Ảnh: AP.