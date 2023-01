10 năm Lee Jong Suk và IU từ bạn bè thành người yêu

Trước khi hẹn hò, Lee Jong Suk và IU từng có bất hòa vì tính cách không hợp. Cả hai không nói chuyện với nhau trong hậu trường dù làm việc chung.

Ngày 31/12, Dispatch công bố bằng chứng Lee Jong Suk và IU hẹn hò. Thông tin nhanh chóng được xác nhận và thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Truyền thông Hàn Quốc cho biết cả hai có thời gian dài tìm hiểu, thậm chí từng xảy ra mâu thuẫn trước khi quyết định yêu đương.

Từng không nói chuyện vì tính cách trái ngược

Sau khi nam diễn viên Lee Jong Suk và ca sĩ IU thừa nhận hẹn hò, một số chia sẻ của tài tử Hàn Quốc về bạn gái trong quá khứ bị khán giả “đào” lại. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ là anh từng có ác cảm với “em gái quốc dân”.

Theo Wikitree, bất hòa giữa Lee Jong Suk và IU nảy sinh từ lần hợp tác dẫn chương trình Inkigayo cách đây 10 năm. Khi được hỏi về điều này, nam diễn viên cho biết tính cách của cả hai không hợp. Vì vậy, họ dường như không nói chuyện với nhau trong hậu trường.

Lee Jong Suk và IU cùng làm MC cho chương trình Inkigayo. Ảnh: SBS, Wikitree.

“Inkigayo là chương trình dành cho khán giả trẻ. Do đó, chúng tôi phải tỏ ra thật trẻ trung, từ trang phục đến biểu cảm. Tôi không thích điều này một chút nào nhưng IU có vẻ rất hứng thú và đưa ra nhiều ý tưởng. Cô ấy còn gợi ý 'Hay là mặc trang phục Peter Pan đi'. Cuối cùng tôi vẫn phải làm theo dù đã trao đổi với biên kịch”, Lee Jong Suk trả lời trong chương trình Hwasin: Controller of the Heart năm 2013.

“Thời điểm đó, IU được nhiều người yêu thích nhưng tôi lại có cảm giác không thoải mái với cô ấy”, nam diễn viên nói thêm.

Hòa giải và ủng hộ nhau trong công việc

Tờ Insight cho biết chỉ sau khi Lee Jong Suk và IU dừng hợp tác, mâu thuẫn giữa họ mới được giải quyết. Nam chính I Hear Your Voice bày tỏ trong lần cuối dẫn chương trình cùng bạn gái: “Phải làm sao đây IU, hình như anh có chút nhớ em”.

Cũng theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Jong Suk là người chủ động giảng hòa. Nam diễn viên nhắn tin bày tỏ sự khó chịu với IU: “Sao hồi trước em lại làm thế chứ? Em biết như vậy sẽ khiến anh khó xử rồi mà vẫn làm... Anh đã nói phải cùng nhau làm tốt mà”. Ngay lập tức, anh liền bị cô trách ngược: “Còn anh thì mách chuyện đó với biên kịch phải không?”.

Sau khoảng thời gian này, cặp đôi thường xuyên theo dõi và ủng hộ mọi hoạt động của đối phương. Thời điểm IU trở lại với ca khúc Lilac, Lee Jong Suk giúp cô quảng bá bằng cách chia sẻ sản phẩm mới lên trang Instagram có 2,5 triệu người theo dõi.

Người hâm mộ cũng bắt gặp nam diễn viên có mặt tại concert Palette của IU. Trong buổi fanmeeting năm 2014 của Lee Jong Suk, giọng ca You&I gửi video cổ vũ bạn trai vì không thể có mặt.

IU gửi video cổ vũ đến fanmeeting của Lee Jong Suk. Ảnh: Insight.

Người hâm mộ cũng nghi ngờ nam diễn viên 33 tuổi ẩn ý nhắc đến IU trong buổi phỏng vấn hồi đầu năm với tạp chí Elle Korea.

“Ngày trước, khi được hỏi về mẫu bạn gái lý tưởng, tôi thường trả lời một cách mơ hồ. Nhưng hiện tại tôi đã có thể trả lời một cách rõ ràng. Tôi muốn kết hôn với một cô gái khôn ngoan, kiên định, một cô gái mà tôi có thể tôn trọng, ngưỡng mộ và trên hết là dễ thương”, Lee Jong Suk nói về hình mẫu bạn gái.

Mối quan hệ được gia đình ủng hộ

Một người quen của IU chia sẻ với Dispatch: “Họ có ảnh hưởng tích cực đến nhau. Mất khoảng 4 tháng để họ phát triển từ bạn bè, đồng nghiệp thành người yêu”. Gia đình hai bên cũng biết rõ chuyện hẹn hò.

Dispatch tiết lộ IU hát mừng tại đám cưới của em trai Lee Jong Suk ngày 2/10. Trong khi đó, nam diễn viên mời em trai của bạn gái cùng ra nước ngoài du lịch vào dịp lễ Giáng sinh. Nguồn tin cho biết chuyến du lịch được đích thân tài tử họ Lee lên kế hoạch.

“Lee Jong Suk trực tiếp đặt khách sạn, đăng ký dịch vụ đón khách. Anh cũng chăm sóc em trai của IU rất chu đáo. Hai bên gia đình biết chuyện và ủng hộ cặp nghệ sĩ. IU đã hát chúc mừng trong đám cưới em trai của Lee Jong Suk, vì vậy, nam diễn viên đã mời em trai của bạn gái cùng ra nước ngoài du lịch”, người quen của cặp đôi chia sẻ với Dispatch.

IU xuất hiện tại đám cưới của em trai Lee Jong Suk. Ảnh: Wikitree.

Nam diễn viên Lee Jong Suk sinh năm 1989, được biết đến qua các tác phẩm School 2013, Pinocchio, W, While You Were Sleeping, I Hear Your Voice, Big Mouth… Ngày 30/12, anh giành giải Daesang trong lễ trao giải MBC Drama Awards năm 2022.

IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993 và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Cô hiện là nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo và sở hữu khối tài sản kếch xù ở showbiz Hàn Quốc. Bên cạnh công việc ca hát, IU cũng tham gia một số bộ phim truyền hình như Người tình ánh trăng, Dream High, Khách sạn Del Luna…