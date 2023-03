10 món trứ danh ở Singapore

Có nhiều lý do để bạn ghé thăm Singapore, từ Gardens by the Bay tuyệt đẹp đến những khu phố đặc sắc. Nhưng điều thực sự nổi bật hơn cả chính là nền ẩm thực đa dạng và tuyệt vời.

Singapore được mệnh danh thiên đường dành cho những người sành ăn với vô vàn hương vị đến từ khắp nơi trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia… Du khách đến đây không thể bỏ qua cơ hội khám phá và trải nghiệm Hawker, nơi phục vụ nhiều món ăn bản địa hấp dẫn cùng mức giá phải chăng. Văn hóa Hawker, văn hóa ẩm thực bình dân ở Singapore, cũng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể, trở thành niềm tự hào của người dân tại đảo quốc sư tử. Dù thưởng thức ở quán ăn đường phố hay nhà hàng sang trọng, dưới đây là 10 món ngon du khách nên thử khi đến Singapore. 1. Cua sốt ớt Cua sốt ớt được coi là món ăn tinh túy nhất của nền ẩm thực Singapore. Đặc sản này được Tổng cục Du lịch Singapore chọn làm món ăn quốc gia. Ảnh: Tasty. Hầu hết nhà hàng, quán ăn ở đảo quốc sư tử đều có món này trong thực đơn. Món ăn thu hút thực khách ở thịt cua tươi ngọt. Điểm nhấn là nước sốt sánh mịn, có hương vị cay nồng, ngọt mặn hài hòa. Cua sốt ớt thường ăn kèm với bánh bao chiên hoặc hấp. Cách thưởng thức chuẩn là dùng tay không để ăn. 2. Cơm gà Hải Nam Phổ biến không kém cua sốt ớt là cơm gà Hải Nam. Cơm gà Hải Nam là một biến thể của gà Văn Xương, trên đảo Hải Nam (Trung Quốc), được du nhập vào Malaysia và Singapore theo những người nhập cư. Ảnh: Iamafoodblog. Cơm nấu bằng nước luộc gà. Thịt gà được luộc đến mức gần như hoàn hảo, phần da trơn bóng và thịt vẫn giữ được độ mềm, ngọt. Gà được dọn ra với cơm trắng và dưa chuột thái lát, cùng bát nước dùng nóng hổi. Ngoài ra, món ăn còn có các gia vị kèm như gừng thái nhỏ, xì dầu hoặc tương ớt. 3. Laksa Món ăn có sự kết hợp của mì gạo trong nước dùng quyện nước cốt dừa và cà ri béo ngậy, vị cay nồng đặc trưng. Thành phần ăn kèm thường gồm tôm, chả cá, trứng và thịt gà... Ảnh: Asian Inspirations. Ở Singapore, Laksa được làm theo cách truyền thống với sợi bún dày, sau đó được cắt thành những miếng ngắn hơn. Điều này giúp thực khách dễ ăn hơn khi thưởng thức bằng thìa. 4. Cà ri đầu cá Cá được dùng để nấu món cà ri nổi tiếng của Singapore là Ikan Merah, hay còn gọi là cá hồng biển. Ảnh: Misstamchiak. Người ta thường sử dụng nguyên phần đầu cá hồng to, nấu với cà ri cay, thêm me để có vị chua hay nước cốt dừa để có vị béo ngậy, kết hợp cùng đậu bắp, cà tím... Đầu cá cần phải được ninh trong nước cà ri cho đến khi chín mềm và thấm gia vị nên mất khá nhiều thời gian. Món ăn thêm ngon khi thưởng thức lúc còn nóng sốt, có thể ăn kèm cơm hoặc bánh bao. 5. Kaya toast Kaya toast (bánh mì nướng kaya) được xem là bữa sáng đặc trưng của người Singapore. Ảnh: Misstamchiak. Món ăn này có nguồn gốc từ quán cà phê Hải Nam lâu đời Kheng Hoe Heng - tiền thân của hệ thống Killiney Kopitiam (ra đời vào năm 1919) và tiệm Ya Kun Kaya Toast (quán cà phê có từ năm 1944). Có rất nhiều cách biến tấu món bánh mì nướng kaya nhưng ngon nhất vẫn là cách truyền thống - nướng bánh mì lát trên than củi hoặc bếp - sau đó phủ bơ lạnh và thật nhiều kaya (một loại mứt làm từ nước cốt dừa và trứng). Khi nhâm nhi những lát bánh mì nướng thơm lừng, bạn có thể dùng thêm kopi (cà phê) hoặc teh (trà kiểu địa phương) để vị giác được đánh thức trọn vẹn. 6. Nasi Biryani Nasi là món cơm mang hương vị truyền thống của ẩm thực Indonesia. Trong khi, Biryani là một món cơm trộn có nguồn gốc từ những người Hồi giáo từ Ấn Độ. Ảnh: Bismillah Biryani. Món ăn này nấu từ gạo kết hợp với những gia vị đặc trưng của Ấn Độ, trộn với thịt (thường là thịt gà, dê, cừu) hoặc hải sản (như tôm, cá). Đôi khi, món ăn trở thành phiên bản ẩm thực chay với thành phần gồm trứng hoặc rau củ như khoai tây. Nasi Biryani của Singapore là sự biến tấu giữa các hương vị ẩm thực từ khu vực Nam Á, Indonesia và Malaysia. 7. Char kway teow Char kway teow (hủ tiếu xào cay) gồm mì gạo dài và dẹt, giá đỗ, hành, trứng, tôm, chả cá. Ảnh: Marco Morala. Theo cách chế biến thông thường, đầu bếp thường xào hủ tiếu trong chảo ở nhiệt độ cao, sau đó trộn cùng nước tương, sốt ớt. Đó là một bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng, dễ dàng tìm thấy tại các trung tâm Hawker nổi tiếng của Singapore. Món ăn có nguồn gốc từ vùng biển Đông Nam Á. 8. Hokkien mee Mì xào kiểu Phúc Kiến là một bữa ăn truyền thống ở Singapore. Ảnh: Sethlui. Món ăn gồm mì trứng sợi dày màu vàng được chiên với nước dùng thịt lợn và tôm, sau đó cho thêm tôm, mực, thịt ba chỉ và mỡ lợn. Món ăn cũng thường được phục vụ với ớt (sốt sambal) và chanh để giúp thực khách ngon miệng hơn. 9. Nasi Lemak Cơm được nấu chín cùng nước dừa dậy mùi thơm lừng, ăn kèm với trứng luộc, cá khô, đậu phộng rang, thịt nai, dưa leo. Ảnh: KF SEETOH. Nhiều nơi còn cho thêm một số nguyên liệu khác như thịt gà, thịt bò... Ngoài ra, tương ớt làm tăng thêm hương vị độc đáo. Món ăn có nguồn gốc từ Malaysia, thường được đóng gói và phục vụ trên lá chuối hoặc giấy đựng thực phẩm. 10. Bak Kut Teh Bak Kut Teh có từ thế kỷ 19 và được xem là di sản ẩm thực của đảo quốc sư tử. Ảnh: Song Fa Bak Kut Teh. Món này gồm sườn heo nhiều thịt được hầm trong nước dùng đặc biệt làm từ thảo mộc và gia vị như đinh hương, quế, hồi, thì là và rau mùi. Bak Kut Teh thường được phục vụ kèm cơm. Ngoài ra, thực khách cũng có thể thưởng thức như một món ăn sáng thịnh soạn và đầy hương vị. Mục Du lịch - Ẩm thực gửi tới độc giả những tựa sách "gối đầu giường" cho người mê nội trợ. Bất kể là ẩm thực đường phố hay nhà hàng sang trọng, mỗi món ăn, mỗi phong cách nấu nướng đều có một câu chuyện riêng, những bí quyết không phải ai cũng biết. > Xem thêm: Sách cho những tâm hồn ăn uống Du lịch Việt thiếu sản phẩm cao cấp Để mở rộng tệp khách hàng ở phân khúc cao cấp, các chuyên gia du lịch nhận định Việt Nam cần xây dựng kế hoạch bài bản, đan xen các giá trị văn hoá đặc trưng. 