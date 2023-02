10 món quà Valentine chuẩn gu bạn trai

Những món quà như tông đơ cắt tóc, máy massage, loa nghe nhạc… sẽ là những món quà thiết thực với bạn trai trong Lễ Tình nhân.

Tặng quà là một phương thức bày tỏ tình cảm hiệu quả nhân dịp Lễ tình nhân. Tuy nhiên, danh sách vật phẩm trải dài bất tận khiến bạn rơi vào bối rối. Nếu không tinh ý, bạn còn dễ dàng phí tiền vào những sản phẩm kém chất lượng.

Dưới đây, CNET liệt kê 10 quà tặng thiết thực nhất dành cho phái nam. Với những gợi ý này, bạn sẽ nhanh chóng có được lựa chọn ưng ý cho ngày Valentine.

Cốc giữ nhiệt

Cốc du lịch (travel mug) của thương hiệu Toddy là một trong những sản phẩm chống tràn và giữ nhiệt tốt nhất. Chúng nhận về hơn 2.900 lượt đánh giá 5 sao trên trang thương mại điện tử Amazon.

Đồ uống đựng trong cốc giữ được lạnh hoặc nóng tốt hơn 20 lần bình thường. Thêm vào đó, nắp cốc từ tính có thể đứng yên thuận tiện sử dụng.

Sản phẩm có hơn 20 lựa chọn về màu sắc với 3 kích thước lần lượt là 472ml, 649ml và 960ml. Đặc biệt, Toddy mới cho ra mắt màu đỏ ruby thích hợp cho dịp Valentine năm nay. Khi bỏ thêm 10 USD , bạn còn có thể thiết kế thêm một vài chi tiết cho cốc.

Bộ nước hoa

Nếu chưa chọn được mùi hương thích hợp cho bạn nam của mình, bạn hãy cân nhắc bộ nước hoa nam giới của Goodfellow & Co.

Sản phẩm cung cấp 4 lọ nước hoa hương tươi mát khác nhau là No. 01 Blue Sage & Tonka, No. 02 Juniper & Sandalwood, No. 06 Cedarwood & Geranium và No. 07 Spiced Ginger & Rum. Dung lượng của mỗi lọ là 15ml.

Socola

Socola là món quà kinh điển trong ngày Lễ Tình nhân. Theo đó, bạn có thể tham khảo hộp quà A Chocolate Love Story của thương hiệu Max Brenner.

Sản phẩm bao gồm 27 viên kẹo chocolate praline (socola kết hợp với các loại hạt như hạnh nhân hay hạt dẻ). Đặc biệt, tất cả đều được làm thủ công theo phương pháp truyền thống của nước Pháp.

Loa mini

Thiết kế chắc chắn, kích thước nhỏ gọn cùng chất lượng âm thanh tốt khiến JBL Go 3 trở thành một trong những loại loa được ưa chuộng nhất. Đây là một món quà tuyệt vời dành cho những ai thường xuyên phải di chuyển.

JBL Go 3 có đa dạng màu sắc cùng khả năng chống nước và bụi bẩn hiệu quả. Tuổi thọ pin được ước tính lên đến năm tiếng liên tục.

Tông đơ

Tông đơ là món quà hữu ích thích hợp với đa số nam giới. Bạn có thể tham khảo sản phẩm Lithium Ion MultiGroom của thương hiệu Wahl.

Chúng được đánh giá là một trong những tông đơ hàng đầu. Sản phẩm đi kèm với 4 lưỡi cạo khác nhau giúp việc cắt tỉa chính xác và hiệu quả hơn.





Cây tre để bàn

Hoa đẹp nhưng lại chóng tàn. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn loại cây có sức sống dài lâu hơn để làm quà.

Cây tre hình trái tim là một gợi ý hay. Chúng phát triển tốt nhất khi để dưới nắng 3-4 tiếng mỗi ngày và tưới nước một lần/tuần.

Nếu muốn gây ấn tượng mạnh mẽ, bạn hãy thử chọn cây tre tạo hình trái tim nhiều hơn.

Áo choàng mặc nhà

Bộ sưu tập áo choàng phiên bản giới hạn Altin Robe của Odd Bird khiến hầu hết người dùng hài lòng. Sản phẩm có tông màu đất ấm sành điệu.

Bên cạnh đó, chúng được làm thủ công từ hỗn hợp vải linen và vải cotton, thích hợp mặc mọi dịp trong năm.

Đặc biệt, áo choàng Odd Bird phù hợp cho cả nam lẫn nữ nên bạn hoàn toàn có thể mua thêm để mặc đôi với người yêu.

Hộp thiệp tình yêu

Trong trường hợp nửa kia không thực sự thiếu món đồ nào, bạn hãy cân nhắc tặng họ hộp thiệp tình yêu của Sandrine Froehle. Sản phẩm bao gồm 40 tấm thiệp gỗ được thiết kế giống vé ưu đãi.

Mỗi chiếc vé là một việc làm dễ thương cho người yêu như nấu bữa sáng, massage hay xem bộ phim yêu thích. Theo đó, đây chắc chắn sẽ là món quà hâm nóng tình cảm hiệu quả.





Máy massage

Massage là một cử chỉ thể hiện sự quan tâm rõ rệt. Bạn hãy xem xét sắm một chiếc máy massage cho người yêu. Sản phẩm sẽ giúp họ giải tỏa căng thẳng cũng như tăng cường, phục hồi cơ bắp hiệu quả.

Đề xuất tốt nhất của CNET là máy massage Theragun Elite. Tuy nhiên, nếu ngân sách không đủ, bạn có thể chọn Theragun Mini. Phiên bản này nhỏ hơn nhưng vẫn đảm bảo giảm đau nhức hiệu quả với 3 mức độ xoa bóp khác nhau. Thêm vào đó, thời lượng pin lên tới 150 phút.

Bộ gia vị

Nếu người yêu đam mê nấu nướng, bộ gia vị của Miry’s List là món quà thiết thực giúp bạn thể hiện tâm ý của mình. Sản phẩm này lấy cảm hứng từ vùng Trung Đông với các loại gia vị như Shawarma, Za'atar, Aleppo Pepper và Sumac.

Nổi bật, 100% lợi nhuận kiếm được từ bộ gia vị sẽ được dùng để giúp đỡ những gia đình tị nạn khó khăn mới đến Mỹ.