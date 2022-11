10 món quà cho người mê cocktail

Ngoài các loại thức uống có cồn, bạn có thể lựa chọn nhiều món quà ấn tượng khác dành tặng cho người bạn yêu cocktail của mình.

Tặng quà ưng ý cho người bạn thích cocktail không phải là điều quá khó khăn. Đồ hoạ: Mỷ Thi

Danh sách vật phẩm liên quan đến cocktail có thể làm bạn choáng ngợp. Chúng đa dạng và trải dài từ phụ kiện trang trí, chai đựng cho đến sách vở chuyên môn. Nếu không sành sỏi, bạn dễ dàng phí tiền vào những sản phẩm kém chất lượng.

Dưới đây, The New York Times tổng hợp ý kiến từ nhiều chuyên gia hàng đầu, chủ cửa hàng và quản lý ẩm thực để giúp bạn tìm ra 10 món quà thiết thực nhất dành tặng cho các tín đồ cocktail.

Decanter (bình thở rượu) màu sắc

Cha McCoy, giám đốc ẩm thực tại Mỹ, cho biết một bình thở rượu màu sắc sẽ nổi bật và sinh động hơn khi được trưng bày giữa những chai lọ trong suốt thông thường.

Cô đề xuất decanter của Estelle. Bình thở rượu của thương hiệu này có thiết kế cổ điển và được chế tác bởi các nghệ nhân thủy tinh Ba Lan lành nghề.

Chúng cứng cáp, song vẫn giữ được vẻ ngoài tinh tế, duyên dáng. Đặc biệt, Estelle cung cấp cho bạn khá nhiều bình với nhiều tông màu hấp dẫn, từ xám khói, hồng cánh sen đến xanh lục bảo.

Ly có dáng cong

Ngay cả một người sành cocktail cũng chưa chắc đã có những chiếc ly hình quả lê trong bộ sưu tập của họ.

Được thiết kế bởi Audrey Saunders, chủ của một hội nhóm về rượu tại Mỹ, ly Audrey Saunders Sour Glass có kiểu dáng thú vị và phù hợp để đựng bất kỳ loại đồ uống nào.

Thêm vào đó, chiếc ly này có khả năng chứa đến hơn 200 ml chất lỏng, nhiều hơn các loại ly đựng cocktail thường thấy.

Kiểu ly này đặc biệt thích hợp cho loại đồ uống cần thêm không gian để hoàn toàn hòa tan, chẳng hạn rượu gin kết hợp cùng lòng trắng trứng đánh bông hay cà phê được phủ thêm lớp kem.

Tô đựng rượu

Tô Bulu Pineapple thích hợp cho những dịp cần chia sẻ đồ uống với nhiều người.

Chiếc tô này có hình dáng của một trái dứa. Nổi bật, dung tích của sản phẩm lên tới 1,6 lít, đủ nhiều cho 4-6 người uống.

Tất nhiên, không phải ai cũng thích uống chung, nhưng tô Bulu Pineapple vẫn có nhiều công dụng khác.

Bạn có thể dùng nó để làm tô đựng đồ ăn vặt, chậu trồng cây hay thậm chí là đồ trang trí để bàn. Ngoài ra, trái dứa mang ý nghĩa hiếu khách nên rất thích hợp để làm quà tặng.

Rượu bourbon

Bourbon không phải là một thức uống quá xa lạ đối với những ai mê mẩn dòng rượu whiskey.

Đây là loại rượu whiskey được chưng cất tại vùng Kentucky thuộc miền đông nam nước Mỹ.

Trong đó, Old Forester 1910 Old Fine Whisky là một lựa chọn được nhiều chuyên gia ưa chuộng. Dòng bourbon này được đánh giá cao vì hương vị mạnh và đậm đà.

Rượu Tequila

Tequila được làm từ việc chưng cất nước ép của cây thùa (blue agave) với nước. Bạn có thể tìm mua tequila của hãng Lalo Blanco.

Loại rượu này được đặt theo tên của người đồng sáng lập hãng - Eduardo Lalo González - đồng thời cũng là cháu trai của Don Julio, nhà sản xuất rượu tequila nổi tiếng.

Theo Emma Janzen, chuyên gia về cây thùa, tequila của Lalo Blanco rất tươi mát và thu hút.

Loại rượu này có vị trái cây tinh tế và nhẹ nhàng, thích hợp để nhâm nhi riêng lẫn pha chế cocktail. Đây cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai ưa thích loại rượu nhẹ và thơm.

Rượu rum trắng

Rum là loại rượu mạnh được chưng cất từ nước ép mía (sugar cane) hoặc rỉ đường (molasses) đã lên men. Bạn có thể tham khảo loại rum trắng Ten To One Caribbean.

Dòng này pha trộn giữa rượu vang của Dominica và Jamaica. Thiết kế chai đựng khá đơn giản, đẹp mắt với nhãn màu xanh đậm.

Rum trắng cũng có thể pha với nhiều loại thức uống khác như mojitos hoặc piña coladas. Bên cạnh đó, đây cũng là món quà thích hợp cho người yêu thích đồ uống nhiệt đới nhưng không muốn những loại phổ biến.

Bitter (rượu đắng)

Bitter (rượu đắng) là một loại rượu ngâm với thảo mộc, rễ cây, quế, hoa hồi, vỏ trái cây cùng với đường caramel và nhiều thứ khác. Chúng thường có vị đắng mà màu sẫm tối.

Queens Essential Bitters Variety Pack là một gợi ý rượu đắng đáng xem xét. Vị của loại rượu này đậm và nồng, hoàn hảo để pha cùng cocktail.

Thêm vào đó, loại rượu này cũng thường được đựng trong lọ chắc chắn, giúp bảo quản đồ uống được từ vài tháng cho đến vài năm.

Sách “The Way of the Cocktail: Japanese Traditions, Techniques, and Recipes”

Cuốn sách về cocktail theo phong cách Nhật Bản này là món quà lý tưởng cho bạn bè và người thân mê thưởng thức và pha chế đồ uống có cồn.

Nội dung sách được biên soạn để phù hợp các mùa của đất nước mặt trời mọc.

Chẳng hạn, mùa đông bạn sẽ được hướng dẫn pha chế rượu whiskey từ khoai lang hay đồ uống được làm từ rượu shochu, nước chanh, siro mật ong…

Sách “60-Second Cocktails: Amazing Drinks to Make at Home in a Minute"

Cuốn sách này hoàn hảo để tặng cho người bạn ít có thời gian để làm những thức uống phức tạp.

Đây cũng là lựa chọn khá ổn cho những ai mới tập tành pha chế rượu. Tác giả đã biên soạn cuốn sách dựa trên công sức và số lượng nguyên liệu cần cho mỗi loại đồ uống.

Theo đó, người đọc có thể lựa chọn công thức và tạo ra ly cocktail ưng ý từ những thành phần sẵn có.

Sách “Drink Lightly: A Lighter Take on Serious Cocktails, with 100+ Recipes for Low and No Alcohol Drinks”

Đây là một cuốn sách dành cho những ai đang tìm cách cắt giảm đồ uống có cồn hoặc đơn giản là tìm loại cocktail dễ uống.

Nhiều thức uống được đề cập trong sách rất dễ làm. Công thức của chúng tối đa chỉ có 2 nguyên liệu.

Tác giả cũng bổ sung một số đồ uống đậm vị hơn như rượu mùi hoặc rượu mạnh khai vị. Tuy nhiên, chúng sẽ được gia giảm độ cồn trong khi pha chế để đảm bảo chất lượng và hợp mọi đối tượng.