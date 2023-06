10 món ăn phải thử ở Đài Loan

Mì Danzai là một món ăn nổi tiếng ở Đài Nam. Sợi mì dầu vàng dai và béo được nấu cùng với nước dùng tôm nên có mùi thơm và vị ngọt dịu. Ăn kèm với mì là thịt bằm, tôm luộc, rau mùi và các thành phần khác. Ảnh: Get Me To Taiwan.