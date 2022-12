10 món ăn nhất định phải thử khi đến Thái Lan

Pla Pao còn có tên gọi khác là cá nướng muối Thái Lan. Cá rô phi, cá trê và cá lóc là 3 loại cá thường được dùng để chế biến Pla Pao. Những con cá được nhồi sả, phủ một lớp muối hột dày và nướng trên bếp than. Đó cũng là bí quyết giúp Pla Pao bên ngoài giòn rụm, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ ẩm, ngọt và thơm. Ảnh: The World of Street Food.