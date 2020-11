10 mối bất hòa nổi tiếng trên trường quay Hollywood

Bette Davis và Joan Crawford: Năm 1933, cuộc ly hôn của Joan Crawford chiếm sóng mặt báo, khiến vai chính đầu tiên của Bette Davis chẳng được để ý. Từ đó, mối thâm thù giữa hai minh tinh nảy sinh. Davis hăm hở nhận lời đóng The Star (1952) - câu chuyện về một minh tinh xuống dốc dựa trên hình ảnh Crawford. Đến khi Davis nhận đề cử Oscar với What Ever Happened to Baby Jane? (1962), dù cũng tham gia bộ phim này, Crawford gọi điện thoại cho tất cả ứng cử viên còn lại, đề nghị cho mình lên sân khấu thay nếu được giải. Năm đó, Anne Bancroft được xướng tên, và Joan Crawford được toại nguyện.