10 minh tinh được mong đợi tỏa sáng trong năm 2021

Ana de Armas với Blonde: Michelle Williams từng nhận đề cử Oscar khi hóa thân thành Marilyn Monroe trong My Week with Marylyn (2011). Do đó, áp lực dành cho Ana de Armas khi tham gia Blonde không hề nhỏ. Đây là dự án do đạo diễn Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) thực hiện. Để chuẩn bị cho vai diễn, de Armas tiết lộ cô đã mất 9 tháng để tập luyện giọng nói sao cho giống huyền thoại quá cố.