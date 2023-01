10 mẫu xe điện được đánh giá tốt nhất hiện nay

8. Tesla Model Y: Giữ vị trí thứ 8 là mẫu Tesla Model Y. Mẫu xe này được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 3/2019, sử dụng khung gầm, nội thất và hệ thống truyền động từ Model 3. Đây là mẫu xe điện duy nhất lọt vào danh sách SUV an toàn của chuyên trang CarBuzz. Xe đạt đánh giá an toàn 5 sao của Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Mỹ (NHTSA) và Top Safety Pick + của Viện Bảo hiểm An toàn Cao tốc Mỹ (IIHS). Tại Việt Nam, giá Tesla Model Y nhập khẩu tư nhân rơi vào khoảng 5 tỷ đồng .