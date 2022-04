10 mẫu xe đi đầu trong công nghệ an toàn trên ôtô

Volvo PV544 - Dây an toàn 3 điểm: Dây an toàn trên ôtô ban đầu có dạng thắt lưng, nhưng nó không phổ biến và chỉ ở dạng trang bị tùy chọn, đóng vai trò như một phụ kiện bổ sung mà ít người sử dụng. Tuy nhiên, dây đai dạng thắt lưng có thể gây hại nhiều hơn lợi nếu có va chạm. Volvo đã phát minh ra dây đai an toàn 3 điểm và biến nó trở thành trang bị an toàn tiêu chuẩn. Hãng xe Thụy Điển không đăng ký độc quyền sáng chế này, do đó các hãng xe khác có thể học hỏi và áp dụng lên sản phẩm của mình. Đến nay, dây an toàn vẫn là "tấm khiên" đầu tiên trong việc bảo vệ người lái và hành khách.