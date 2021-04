10 mẫu xe chạy điện có trước năm 2000 ít người biết

Honda EV Plus: Đây được xem là chiếc điện đầu tiên không sử dụng pin ắc quy axit chì. Honda EV Plus được sản xuất trong giai đoạn 1997-1999, chỉ có 340 chiếc được xuất xưởng và bị ngừng sản xuất khi Honda trình làng mẫu Insight - chiếc hybrid đầu tiên của hãng. Mục đích Honda tạo ra EV Plus là để thử nghiệm hóa học pin tiên tiến trong lĩnh vực ôtô điện.