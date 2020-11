10 mâu thuẫn hậu trường của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Alan Taylor và Marvel Studios: Thor: The Dark World (2013) là nốt trầm đáng quên của MCU. Trước khi phim ra mắt, đạo diễn Alan Taylor từng phản đối những thay đổi của Marvel Studios với nội dung phim. Trong sự kiện ra mắt, ông tỏ ra khó chịu với clip hé lộ nội dung Guardians of the Galaxy (2014) được chèn vào cuối phim. Nhà làm phim nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì không dính dáng gì tới nó”. Không chỉ phật ý vì bị can thiệp vào tác phẩm, Taylor còn công khai bày tỏ rằng ông ghét trải nghiệm làm việc cùng Marvel Studios.