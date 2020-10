10 mẫu nakedbike dưới 650 cc tốt nhất năm 2020

2. CCM Spitfire Six ( 13.024 USD ) CCM Spitfire Six là mẫu nakedbike phong cách cổ điển, xuất xứ từ Bolton, Anh quốc. Mẫu xe này đựa ưa chuộng bởi kiểu dáng hoài cổ như những mẫu môtô thập niên 1960, hiệu suất mạnh và khả năng vận hành linh hoạt trên phố. "Trái tim" của CCM Spitfire Six do BMW chế tạo. Đó là khối động cơ xy-lanh đơn dung tích 600 cc, cho công suất 55 mã lực, mô-men 58 Nm, hộp số côn tay 6 cấp. Do xe được sản xuất giới hạn nên giá bán tương đối cao, khoảng 13.024 USD tại châu Âu.