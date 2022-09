10 lý do khiến Seoul là điểm đến cho gia đình

1. Sạch sẽ và an toàn: Là một trong những thành phố sạch sẽ và an toàn nhất tại Hàn Quốc, Seoul chính là điểm đến phù hợp cho gia đình. Vào ban đêm, các cảnh sát Hàn Quốc thường xuyên đi tuần tra để đảm bảo an toàn khu phố và người dân. Phòng vệ sinh công cộng sạch sẽ với các bàn thay tã và bệ ngồi toilet được lau dọn thường xuyên. Ảnh: Cialusa.