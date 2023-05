10 kỳ quan hùng vĩ ít được biết đến

Ngân hàng hạt giống Svalbard (Na Uy) là một cơ sở lưu trữ an toàn được xây dựng trên sườn núi vào năm 2008 để dự phòng hạt giống trong trường hợp thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra. Cảnh sắc núi non xanh mướt cũng là lý do khiến nơi đây trở nên nổi tiếng. Ảnh: The Travel.