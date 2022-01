10 kỹ năng sống trẻ cần học trước 10 tuổi

So sánh khi mua sắm: Mọi người cần học cách trở thành khách hàng thông minh từ nhỏ. Dạy con so sánh khi mua sắm không khó. Phụ huynh chỉ cần kiên nhẫn giải thích, so sánh cụ thể việc mua hàng ở đây và chỗ khác chênh lệch giá như thế nào, trò chuyện về những thứ con muốn mua nhưng không nên mua vì thiếu phù hợp. Thỉnh thoảng, phụ huynh nên để con trả tiền để học cách quản lý và tự giác tiết kiệm. Ngoài ra, bố mẹ có thể thử thách con chọn nhãn hàng có giá rẻ nhất trong siêu thị. Ảnh: Shopkick.