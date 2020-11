10 kỹ năng lạ các sao phải học hỏi khi đóng phim

Daniel Day-Lewis học cách sống như người Mỹ bản địa cho The Last of the Mohicans (1992): Daniel Day-Lewis nổi tiếng với việc dùng phương pháp diễn xuất nhập tâm (method acting) ở Hollywood. Ông từng học quyền Anh cho The Boxer (1997) hay nói tiếng Czech trong The Unbearable Lightness of Being (1988). Với The Last of the Mohicans, tài tử đã dành một tháng để sống trong rừng như người Mỹ bản địa. Daniel Day-Lewis học được một số kỹ năng như làm thuyền, săn và lột da thú, chiến đấu bằng rìu và cả súng hỏa mai…