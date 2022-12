10 khu chợ ẩm thực tốt nhất thế giới

Chợ Cours Saleya, Pháp: Khu chợ ẩm thực Pháp nằm tại một con phố ngập tràn ánh nắng, mở cửa vào sáng sớm với các mặt hàng hoa cắt, trái cây, rau quả và hải sản tươi ngon. Vào cuối ngày, các quán bar nhỏ tràn ra vỉa hè, nơi bạn có thể thưởng thức rượu vang giá hợp lý, ăn kèm với bánh trứng hoặc cá mòi nhồi. Ảnh: The World In Between.