10 không gian nghệ thuật ấn tượng tại triển lãm của PHUONG MY

Kết thúc hành trình khám phá là không gian trưng bày 20 mẫu thiết kế mới nhất thuộc BST Petalwalker đánh dấu hành trình 10 năm của PHUONG MY. BST thể hiện những giá trị nguyên bản làm nên dấu ấn của PHUONG MY: Kiểu dáng tôn vinh hình thể thắt đáy lưng ong, chất liệu cao cấp dệt tại các xưởng truyền thống tại châu Âu, kỹ thuật cắt may tinh xảo và nghệ thuật đính kết thủ công do những nghệ nhân truyền thống thực hiện. Triển lãm “Cuộc dạo chơi của những cánh hoa” không chỉ là dấu ấn 10 năm kỷ niệm của PHUONG MY, mà còn thể hiện tâm huyết, sự chỉn chu và gu thẩm mỹ của người làm thời trang, nghệ thuật. Cột mốc 10 năm khép lại là tiền đề cho 10 năm rực rỡ sắp tới.