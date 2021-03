10 hãng thời trang đang lên

10. By Far: By Far được thành lập bởi Denitsa Bumbarova và cặp song sinh Sabrina Bezuhanova và Valentina Gyosheva. Hãng bán phụ kiện giá bình dân. Kendall Jenner, Bella Hadid, Gigi Hadid, Jennie... là những ngôi sao yêu thích các sản phẩm của hãng. Chiếc túi Rachel lấy cảm hứng từ nhân vật Rachel Green trong series Friends là thiết kế bán chạy nhất. Họ cũng mở rộng sang lĩnh vực giày dép. Ảnh: By Far.