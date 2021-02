10 giọng ca tuổi Sửu thành công của Vpop

Quân A.P: Giọng ca gốc Hà Nội ghi dấu ấn với 2 bản hit thống trị top 1 #zingchart là Bông hoa đẹp nhất (108 triệu lượt nghe) và Ai là người thương em (425 triệu lượt nghe). Các ca khúc khác của anh cũng được nhiều người đón nhận gồm Còn gì đau hơn chữ đã từng, You are my crush, Tự nắm tay mình (song ca với Dương Hoàng Yến). Quân A.P sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát trầm ấm, nam tính, khả năng hát live tốt.